В Японии создали пластик, который растворяется в морской воде

Японские химики создали новый вид прочного и универсального пластика, который к тому же растворяется в морской воде.

Данное изобретение очень актуально, та как в водоемы Земли ежегодно попадает около 12 миллионов пластиковых отходов. Они распадаются на микро- и наночастицы, и распространяются по всему миру и попадают в организм человека, пишет potokmedia.ru.

По последним данным, на поверхности Мирового океана сейчас находится порядка 358 триллионов пластиковых фрагментов. И это количество растет.

Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ученые из японского центра RIKEN Center for Emergent Matter Science создали полимер, скрепленный солевыми мостиками. Они придают прочность и гибкость материалу, но уязвимы перед морской водой. В почве они также расщепляются за 10 дней и становятся удобрением.

Новое изобретение назвали SP2. Оно не токсично, не горит, не выделяет СО2 при распаде. SP2 при этом может менять форму при температуре выше 120 градусов и подходит для 3D-печати, создания медприборов и потребительских товаров.

После растворения в морской воде данный вид пластика к тому же можно извлечь и использовать повторно.