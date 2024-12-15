В Японии создали пластик, который растворяется в морской воде

Японские химики создали новый вид прочного и универсального пластика, который к тому же растворяется в морской воде.
Данное изобретение очень актуально, та как в водоемы Земли ежегодно попадает около 12 миллионов пластиковых отходов. Они распадаются на микро- и наночастицы, и распространяются по всему миру и попадают в организм человека, пишет potokmedia.ru.
По последним данным, на поверхности Мирового океана сейчас находится порядка 358 триллионов пластиковых фрагментов. И это количество растет.
Чтобы не допустить дальнейших осложнений, ученые из японского центра RIKEN Center for Emergent Matter Science создали полимер, скрепленный солевыми мостиками. Они придают прочность и гибкость материалу, но уязвимы перед морской водой. В почве они также расщепляются за 10 дней и становятся удобрением.
Новое изобретение назвали SP2. Оно не токсично, не горит, не выделяет СО2 при распаде. SP2 при этом может менять форму при температуре выше 120 градусов и подходит для 3D-печати, создания медприборов и потребительских товаров.
После растворения в морской воде данный вид пластика к тому же можно извлечь и использовать повторно.
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