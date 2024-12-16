Ученые узнали тайну формирования больших галактик

Астрофизики установили, каким образом формируются массивные эллиптические галактики, которые составляют значительную часть Вселенной. Как уточняет Репорт, итоги их изысканий опубликованы в журнале Nature.

Спиральные галактики (например, как Млечный Путь) имеют вращающиеся богатые газом диски и продолжают формировать звезды. А эллиптические галактики имеют сферическую форму и почти не производят новых звезд. В основном они состоят из тех звезд, что сформировались более 10 миллиардов лет назад.

Образование эллиптических галактик с точки зрения существующих моделей космологии было трудно объяснить. Такие галактики формировались в период, когда звездообразование происходило в огромных вращающихся дисках и оставалось неясным, как же они приобрели свою сферическую форму.

Ученые в своем новом исследовании проанализировали данные обсерватории ALMA по распределению пыли более, чем в 100 далеких галактиках, сформированных в период ранней Вселенной.

Пыль - индикатор наличия газа, необходимый для рождения звезд. Результаты показали: ее распределение в таких галактиках чрезвычайно компактное. С помощью анализа трехмерной геометрии пылевых областей удалось установить, что эти галактики имеют сферическую форму, которая напоминает современные эллиптические галактики.

Ученые выяснили: такая форма связана со столкновениями и слияниями галактик, которые сжимают в компактные ядра газ и пыль. Данные процессы в ранней Вселенной были обычным явлением, что и объясняет образование эллиптических галактик.

Это открытие может стать очень важным шагом в понимании эволюции галактик и процессов, которые формируют структуру современной Вселенной.