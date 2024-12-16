52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой

12:54 2024-12-16
52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко впервые стала мамой

О беременности легендарная фигуристка заговорила в конце ноября этого года, опубликовав фото с животиком.

Новость о том, что 52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко, потрясла и порадовала ее поклонников.

Как уточняет Вокруг ТВ, отец ребенка - ее многолетний партнер по фигурному катанию и муж Повилас Ванагас. 

О беременности легендарная фигуристка заговорила в конце ноября этого года, опубликовав фото с животиком.

Ранее пара признавалась, что вынуждена отложить рождение ребенка из-за карьерных амбиций. А теперь стало известно, что Маргарита родила дочку.

Фанаты поздравили ребят с пополнением. Но сами фигуристы пока не прокомментировали событие.

Ходили слухи, что семья, по всей вероятности, воспользуется услугами суррогатной матери. Но спортсменка и ее окружение опровергли такую информацию.

Дробязко решила выносить ребенка сама. Малыш, по ее словам, будет «наполовину литовцем, наполовину русским».

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