Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук хочет снять фильм про этот маркетплейс

Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук намерен снять биографическую драму про историю маркетплейса.

Как сообщает m24.ru, бизнесмен написал об этом в своем Телеграмм-канале.

Бакальчук выступит как продюсер фильма. Бюджет картины заявлен в размере 200 миллионов российских рублей (почти 2 миллиона долларов).

Команда соучредителя сегодня занимается составлением заявки на получение финподдержки от Федерального фонда социальной и экономической поддержки кинематографа. Пока имена режиссера и актеров не разглашаются.

"Эта история заслуживает быть рассказанной. Со всеми своими взлетами и падениями, любовью, крепкой семьей, кризисами и победами. Там есть все: яркие герои, хрестоматийные злодеи. Но главное – счастливый финал, в котором я на все сто уверен", – отметил Бакальчук.

Сценарий будет написан по воспоминаниям самого соучредителя, архивам, а также рассказам знакомых.