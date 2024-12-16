Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук хочет снять фильм про этот маркетплейс

13:49 2024-12-16
Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук хочет снять фильм про этот маркетплейс

Бизнесмен пообещал, что эта история никого не оставит равнодушным, там будут яркие герои, хрестоматийные злодеи и невероятные сюжетные повороты.

Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук намерен снять биографическую драму про историю маркетплейса.

Как сообщает m24.ru, бизнесмен написал об этом в своем Телеграмм-канале.

Бакальчук выступит как продюсер фильма. Бюджет картины заявлен в размере 200 миллионов российских рублей (почти 2 миллиона долларов).

Команда соучредителя сегодня занимается составлением заявки на получение финподдержки от Федерального фонда социальной и экономической поддержки кинематографа. Пока имена режиссера и актеров не разглашаются.

"Эта история заслуживает быть рассказанной. Со всеми своими взлетами и падениями, любовью, крепкой семьей, кризисами и победами. Там есть все: яркие герои, хрестоматийные злодеи. Но главное – счастливый финал, в котором я на все сто уверен", – отметил Бакальчук.

Сценарий будет написан по воспоминаниям самого соучредителя, архивам, а также рассказам знакомых.

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