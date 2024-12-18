Впервые в истории бокса в поединке между Усиком и Фьюри будет использован ИИ

Турки Аль аш-Шейх, председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, рассказал, что за боем-реваншем украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри будет следить арбитр с искусственным интеллектом.

В соцсетях Турки написал, что это случится «впервые в истории».

"Без предвзятости и человеческих ошибок. Этот эксперимент не повлияет на официальные результаты, он дебютирует во время величайшего боя века. Не пропустите исторический момент», - отметил Аль аш-Шейх.

Реванш Фьюри и Усика состоится в ночь с 21-го на 22-е декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время начала боя - в 1.30 мск.

В первом бою, который прошел 18 мая, украинец победил и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

37-летний Усик, к слову, остается непобежденным. Он выиграл в своей карьере все 22 поединка. В активе 36-летнего Фьюри - 34 победы при 1 поражении.