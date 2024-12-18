Самая маленькая женщина на планете Джоти Амджи установила новый рекорд

Самая низкорослая из ныне живущих на планете женщин Джоти Амджи из Индии установила в свой 31-день рождения новый рекорд.

Организаторы Книги Гиннеса измерили ладони девушки и официально объявили, что это - самые маленькие женские ручки в мире.

Длина левой руки Джоти составляет 7,1 сантиметра, а правой 7,2 сантиметра. Данный рекорд зафиксирован в Лондоне во время празднования Дня Книги рекордов Гиннесса. В торжествах Джоти принимала участие с самой высокой женщиной в мире - турчанкой Румейсой Гелги.

Рекордсменкой Джоти Амджи стала в 2009-м году еще подростком, когда ее рост составлял 61,95 сантиметра. А 2022 году Книга Гиннесса обновила данные: рост девушки к тому моменту увеличился до 62,8 сантиметра.

По этому показателю соперничать с Джоти может еще один уникальный человек, иранец Афшин Гадерзаде. Размер его рук - 6,7 и 6,4 сантиметра.