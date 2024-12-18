Сериал про дрифт российских авторов победил на кинофестивале в Италии

19:47 2024-12-18
Сериал про дрифт российских авторов победил на кинофестивале в Италии

Фестиваль Paladino d’Oro Sport Film Festival проходит с 1979-го года и считается одним из самых престижных в мире.

Документальный сериал «RDS GP: Шинная борьба 2», рассказывающий о закулисной жизни Российской Дрифт Серии и ее главных действующих лицах, победил в номинации «Лучший звук» на кинофестивале спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival в Италии.

В финал этого кинофестиваля вышли 65 авторов из более чем 40 стран, сообщает Мотор.ру.

«RDS GP: Шинная борьба» повествует о стратегиях команд и противостоянии опытных пилотов и дебютантов. В нем также рассказываются личные истории героев, в числе которых есть звезды мирового дрифта», - уточнил продюсер и режиссер сериала Александр Кузьмичев.

Paladino d’Oro Sport Film Festival проходит с 1979-го года и считается одним из самых престижных в мире. Премию авторам присуждает Академия спортивного кино.

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