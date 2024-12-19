Южная Корея собирается ввести пошлины на электромобили из КНР

Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения компенсационной пошлины для ограничения притока китайских электромобилей, как это сделали в ЕС и США

Заявление прозвучало в канун накануне выход на рынок соседней республики авто марки BYD, сообщает Аbw.by.

"Мы проведем прозрачное и справедливое расследование в соответствии с соглашением о субсидиях", - отметили в Минторге Южной Кореи.

Корейские чиновники пояснили, что в таможенном праве есть нормы, позволяющие защитить от иностранной экспансии отечественных производителей.

BYD уже построила в крупных городах Южной Кореи дилерскую сеть и планирует вывести на этот рынок в начале 2025 года свои электромобили.