Пропавшая в США 30-летняя туристка через месяц объявилась в Мексике

20:36 2024-12-19
Пропавшая в США 30-летняя туристка через месяц объявилась в Мексике

Жительница Гавайских островов Ханна Кобаяши путешествовала по миру и собиралась с бывшим партнером Амоном Мирандой отправиться в Нью-Йорк.

Пропавшую в США 30-летнюю жительницу Гавайских островов Ханну Кобаяши позже обнаружили в Мексике, сообщает ОСН со ссылкой на Daily Mail.

Кобаяши, по имеющимся данным, путешествовала по миру и собиралась с бывшим партнером Амоном Мирандой отправиться в Нью-Йорк.

Но в Лос-Анджелесе женщина не сумела попасть на стыковочный рейс и исчезла из поля зрения камер наблюдения. Близкие Ханны стали беспокоиться после получения от нее неких странных сообщений - о краже денег и личных данных, «духовном пробуждении» и так далее.

У Кобаяши, кроме того, были проблемы с запрещенными веществами.

Позже выяснилось, что она самостоятельно пересекла границу и попала в Мексику, никому об этом не сообщив. Как она туда попала и что делала все это время, неизвестно.

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