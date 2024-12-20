В «Яндекс Go» появилась новая опция, теперь пассажиры могут жаловаться на цену поездки

16:48 2024-12-20
В «Яндекс Go» появилась новая опция, теперь пассажиры могут жаловаться на цену поездки

В разделе детализации цен, который появился совсем недавно, пользователь «Яндекс Go» сможет указать, что именно ему не понравилось.

Новую функцию в тестовом режиме запустил «Яндекс Go». Пассажиры в приложении теперь могут оставить отзывы о стоимости поездки.

В разделе детализации цен, который тоже появился совсем недавно, пользователь «Яндекс Go» сможет указать, что именно не понравилось ему: итоговая сумма, изменение стоимости в связи с пробками или правила расчета.

Как уточняет пресс-служба компании «Яндекс», сотрудники службы поддержки на обращения пассажиров будут реагировать оперативно. В частности, они дополнительно разъяснят детали ценообразования, а также подскажут, как можно сэкономить на следующих поездках.

В компании отметили, что отзывы пассажиров они соберут, проанализируют - все, чтобы понять, что именно не устраивает пользователей службы такси. Такая обратная связь, кроме того, может повлиять и на ценообразование. 

Отмечается, что новая функция станет доступна пользователям приложения «Яндекс Go» постепенно.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
16:57

Инга Райтова

Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки
Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки Необычный внедорожник, базирующийся на городской модели Fronx, будет презентован на Токийском автосалоне 2025 года Suzuki.
Инга Райтова
16:40

Инга Райтова

Депутаты выступили против решения духовных лидеров РФ о разрешении в стране многоженства
Депутаты выступили против решения духовных лидеров РФ о разрешении в стране многоженства Ранее разрешение религиозного многоженства озвучил московский муфтий Ильдар Аляутдинов.
Инга Райтова
20:36

Инга Райтова

Пропавшая в США 30-летняя туристка через месяц объявилась в Мексике
Пропавшая в США 30-летняя туристка через месяц объявилась в Мексике Жительница Гавайских островов Ханна Кобаяши путешествовала по миру и собиралась с бывшим партнером Амоном Мирандой отправиться в Нью-Йорк.
Инга Райтова
20:16

Инга Райтова

Работники «БелДжи» выиграли конкурс профмастерства работников стран ШОС в Китае
Работники «БелДжи» выиграли конкурс профмастерства работников стран ШОС в Китае Инженеры Денис Кулешов и Игорь Сивчик стали лучшими в номинации «Эксплуатация и наладка промышленных роботов».
Инга Райтова
19:55

Инга Райтова

Индия возглавила список стран-трудоголиков
Индия возглавила список стран-трудоголиков Экономисты подсчитали протяженность средней продолжительности рабочей недели в 108 странах мира.
Инга Райтова
19:19

Инга Райтова

Индиец облил зятя кислотой, отказавшегося отвезти его дочь за границу в медовый месяц
Индиец облил зятя кислотой, отказавшегося отвезти его дочь за границу в медовый месяц Первый хотел, чтобы молодожены поехали в религиозное место за рубежом, а другой решил посетить Кашмир.
Новости СМИ2