В «Яндекс Go» появилась новая опция, теперь пассажиры могут жаловаться на цену поездки

Новую функцию в тестовом режиме запустил «Яндекс Go». Пассажиры в приложении теперь могут оставить отзывы о стоимости поездки.

В разделе детализации цен, который тоже появился совсем недавно, пользователь «Яндекс Go» сможет указать, что именно не понравилось ему: итоговая сумма, изменение стоимости в связи с пробками или правила расчета.

Как уточняет пресс-служба компании «Яндекс», сотрудники службы поддержки на обращения пассажиров будут реагировать оперативно. В частности, они дополнительно разъяснят детали ценообразования, а также подскажут, как можно сэкономить на следующих поездках.

В компании отметили, что отзывы пассажиров они соберут, проанализируют - все, чтобы понять, что именно не устраивает пользователей службы такси. Такая обратная связь, кроме того, может повлиять и на ценообразование.

Отмечается, что новая функция станет доступна пользователям приложения «Яндекс Go» постепенно.