Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки

16:57 2024-12-20
Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки

Необычный внедорожник, базирующийся на городской модели Fronx, будет презентован на Токийском автосалоне 2025 года Suzuki.

Уникальный концепт Fronx Sea Bass Night Game, вдохновленный идеей ночной рыбалки в городе, представит на Токийском автосалоне 2025 года Suzuki.

Как сообщает 32cars.ru, этот необычный внедорожник, базирующийся на городской модели Fronx, получил много обновлений для активного отдыха.

Концепт оснащен светодиодными фарами на крыше, защитными бамперами и багажным боксом для хранения оборудования. Новый дизайн включает черные и ярко-зеленые акценты, которые подчеркивают его внедорожный стиль.

Модель, кроме того, комплектуется шинами Yokohama Geolandar X-AT, что делает ее подходящей для разных дорожных условий.

Под капотом - 1,5-литровый гибридный двигатель мощностью 102 л.с. 

Автосалон представит и другие новинки, в том числе лимитированную версию Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition, а также обновления для популярных моделей (таких как Solio и Spacia Gear). 

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