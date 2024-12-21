Китаец заработал сердечный приступ, помогая своему сыну с домашним заданием

18:23 2024-12-21
Китаец заработал сердечный приступ, помогая своему сыну с домашним заданием

Отца экстренно доставили в больницу, где диагностировали инфаркт миокарда и сделали операцию по шунтированию сердца.

У жителя Китая по фамилии Чжан случился сердечный приступ, когда он помогал 14-летнему сыну делать домашнее задание, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, китайцу около 40 лет. Во время занятий с сыном мужчина почувствовал затруднение дыхания, а также боль в груди. Отца экстренно доставили в больницу, где диагностировали инфаркт миокарда. Доктора провели Чжану операцию по шунтированию сердца.

Приступ спровоцировала ишемическая болезнь сердца, часто усугубляемая эмоциональным стрессом. Мужчина постоянно контролировал учебу сына и устраивал ему дополнительные занятия. Как уточняется, отношения отца и его сына-подростка были напряженными.

Похожие истории в Китае нередки. Многие из китайских родителей сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за учебы детей. Образованию в стране стало уделяться большое внимание, и национальный вступительный экзамен в колледж считается теперь едва ли не единственным путем к благополучию, пишет издание.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:25

Инга Райтова

На Солнце зафиксировали сильные вспышки
На Солнце зафиксировали сильные вспышки Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури.
Инга Райтова
18:42

Инга Райтова

Японский производитель сакэ намерен впервые создать напиток прямо в космосе
Японский производитель сакэ намерен впервые создать напиток прямо в космосе Идея, как заявили в компании Asahi Shuzo Co., заключается в проверке того, можно ли создавать алкогольные напитки вне Земли.
Инга Райтова
18:35

Инга Райтова

Гонщику Карлосу Сайнсу доставили новый суперкар Daytona SP3 от Ferrari
Гонщику Карлосу Сайнсу доставили новый суперкар Daytona SP3 от Ferrari Эта лимитированная модель выпущена тиражом в 599 экземпляров, один из таких автомобилей ранее получил его бывший напарник Шарль Леклер.
Инга Райтова
18:15

Инга Райтова

В Израиле нашли ящик с костями брата Иисуса
В Израиле нашли ящик с костями брата Иисуса Если подлинность находки подтвердится, она станет самым древним доказательством существования Иисуса Христа.
Инга Райтова
16:57

Инга Райтова

Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки
Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки Необычный внедорожник, базирующийся на городской модели Fronx, будет презентован на Токийском автосалоне 2025 года Suzuki.
Инга Райтова
16:48

Инга Райтова

В «Яндекс Go» появилась новая опция, теперь пассажиры могут жаловаться на цену поездки
В «Яндекс Go» появилась новая опция, теперь пассажиры могут жаловаться на цену поездки В разделе детализации цен, который появился совсем недавно, пользователь «Яндекс Go» сможет указать, что именно ему не понравилось.
Новости СМИ2