Китаец заработал сердечный приступ, помогая своему сыну с домашним заданием

У жителя Китая по фамилии Чжан случился сердечный приступ, когда он помогал 14-летнему сыну делать домашнее задание, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, китайцу около 40 лет. Во время занятий с сыном мужчина почувствовал затруднение дыхания, а также боль в груди. Отца экстренно доставили в больницу, где диагностировали инфаркт миокарда. Доктора провели Чжану операцию по шунтированию сердца.

Приступ спровоцировала ишемическая болезнь сердца, часто усугубляемая эмоциональным стрессом. Мужчина постоянно контролировал учебу сына и устраивал ему дополнительные занятия. Как уточняется, отношения отца и его сына-подростка были напряженными.

Похожие истории в Китае нередки. Многие из китайских родителей сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за учебы детей. Образованию в стране стало уделяться большое внимание, и национальный вступительный экзамен в колледж считается теперь едва ли не единственным путем к благополучию, пишет издание.