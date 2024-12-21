Гонщику Карлосу Сайнсу доставили новый суперкар Daytona SP3 от Ferrari

Бывший гонщик Ferrari в чемпионате Формула-1 Карлос Сайнс получил новый дорожный суперкар в автосалоне в Монако.

Пилот из Испании обзавёлся лимитированной моделью Daytona SP3, которую выпустили тиражом всего в 599 экземпляров. Один из таких автомобилей ранее получил его бывший напарник Шарль Леклер, сообщает Аutosport.com.ru.

Новый гибрид базируется на модели Ferrari SF90, но отличается от неё эксклюзивным дизайном кузова. Машина оснащена 6,5-литровым атмосферным V12 от Ferrari 812 Competizione, развивает 840 л.с. и сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.

Цена Daytona SP3 составляет от 2 миллионов евро.

Автомобиль пилота Формулы-1 покрашен в матовый серый цвет, который дополнен продольной красной полосой.

Колёсные диски - в тон кузову, как красно-чёрный салон с обивкой из кожи и алькантары. О принадлежности Карлосу Сайнсу говорят небольшие номера «55» на кузове: под этим же номером испанец выступал в Формуле-1.