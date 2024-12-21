Гонщику Карлосу Сайнсу доставили новый суперкар Daytona SP3 от Ferrari

18:35 2024-12-21
Гонщику Карлосу Сайнсу доставили новый суперкар Daytona SP3 от Ferrari

Эта лимитированная модель выпущена тиражом в 599 экземпляров, один из таких автомобилей ранее получил его бывший напарник Шарль Леклер.

Бывший гонщик Ferrari в чемпионате Формула-1 Карлос Сайнс получил новый дорожный суперкар в автосалоне в Монако.

Пилот из Испании обзавёлся лимитированной моделью Daytona SP3, которую выпустили тиражом всего в 599 экземпляров. Один из таких автомобилей ранее получил его бывший напарник Шарль Леклер, сообщает Аutosport.com.ru.

Новый гибрид базируется на модели Ferrari SF90, но отличается от неё эксклюзивным дизайном кузова. Машина оснащена 6,5-литровым атмосферным V12 от Ferrari 812 Competizione, развивает 840 л.с. и сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.

Цена Daytona SP3 составляет от 2 миллионов евро.

Автомобиль пилота Формулы-1 покрашен в матовый серый цвет, который дополнен продольной красной полосой.

Колёсные диски - в тон кузову, как красно-чёрный салон с обивкой из кожи и алькантары. О принадлежности Карлосу Сайнсу говорят небольшие номера «55» на кузове: под этим же номером испанец выступал в Формуле-1.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:25

Инга Райтова

На Солнце зафиксировали сильные вспышки
На Солнце зафиксировали сильные вспышки Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури.
Инга Райтова
18:42

Инга Райтова

Японский производитель сакэ намерен впервые создать напиток прямо в космосе
Японский производитель сакэ намерен впервые создать напиток прямо в космосе Идея, как заявили в компании Asahi Shuzo Co., заключается в проверке того, можно ли создавать алкогольные напитки вне Земли.
Инга Райтова
18:23

Инга Райтова

Китаец заработал сердечный приступ, помогая своему сыну с домашним заданием
Китаец заработал сердечный приступ, помогая своему сыну с домашним заданием Отца экстренно доставили в больницу, где диагностировали инфаркт миокарда и сделали операцию по шунтированию сердца.
Инга Райтова
18:15

Инга Райтова

В Израиле нашли ящик с костями брата Иисуса
В Израиле нашли ящик с костями брата Иисуса Если подлинность находки подтвердится, она станет самым древним доказательством существования Иисуса Христа.
Инга Райтова
16:57

Инга Райтова

Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки
Suzuki анонсировала внедорожник для ночной рыбалки Необычный внедорожник, базирующийся на городской модели Fronx, будет презентован на Токийском автосалоне 2025 года Suzuki.
Инга Райтова
16:48

Инга Райтова

В «Яндекс Go» появилась новая опция, теперь пассажиры могут жаловаться на цену поездки
В «Яндекс Go» появилась новая опция, теперь пассажиры могут жаловаться на цену поездки В разделе детализации цен, который появился совсем недавно, пользователь «Яндекс Go» сможет указать, что именно ему не понравилось.
Новости СМИ2