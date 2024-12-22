Египет назвали самой опасной страной для путешествий россиян

18:40 2024-12-22
Египет назвали самой опасной страной для путешествий россиян

На эту страну приходится почти половина страховых случаев, связанных с ЧП на курортах этой страны.

Самой опасной страной для новогодних путешествий россиян оказался Египет. Как сообщает Лента.ру, такие данные назвали аналитики Страхового дома ВСК.

Как уточняют страховики, на излюбленный зимний курорт приходится 46 процентов страховых случаев, и больше всего инцидентов (60 процентов) фиксируется в Хургаде.

На втором месте по числу неприятных ситуаций с туристами - Таиланд (32 процента ЧП), и половина из них случается на Пхукете.

Затеи идут ОАЭ (5,5 процента инцидентов, причем чаще всего в Дубае), Индия (5,3 процента, в основном в Гоа) и Шри-Ланка (3,3 процента, города Унаватуна и Хиккадува).

Более безопасным заграничным направлением аналитики считают Турцию. На ее долю приходится лишь 0,2 процента ЧП. 

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