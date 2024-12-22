РПЦ не оценила многожёнство в России как решение демографической проблемы

Сомнения относительно эффективности многожёнства как средство решения демографических трудностей в РФ выразили представители Русской православной церкви.

Об этом сообщает Ridus.ru со ссылкой на заместителя руководителя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Многожёнство, по его словам, является «сомнительным лозунгом» и не сможет изменить демографическую ситуацию. Истинная причина кризиса, считает Кипшидзе, кроется в упадке традиционного института семьи.

Он отметил, что до 1917 года в Российской империи православное население быстро увеличивалось без применения многожёнства.

Кипшидзе таким образом подчеркнул, что проблема демографического роста коренится в разрушении традиционной семейной структуры, а не в многожёнстве.