РПЦ не оценила многожёнство в России как решение демографической проблемы

19:25 2024-12-22
РПЦ не оценила многожёнство в России как решение демографической проблемы

Замруководителя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что истинная причина кризиса кроется в упадке института семьи.

Сомнения относительно эффективности многожёнства как средство решения демографических трудностей в РФ выразили представители Русской православной церкви.

Об этом сообщает Ridus.ru со ссылкой на заместителя руководителя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Многожёнство, по его словам, является «сомнительным лозунгом» и не сможет изменить демографическую ситуацию. Истинная причина кризиса, считает Кипшидзе, кроется в упадке традиционного института семьи.

Он отметил, что до 1917 года в Российской империи православное население быстро увеличивалось без применения многожёнства.

Кипшидзе таким образом подчеркнул, что проблема демографического роста коренится в разрушении традиционной семейной структуры, а не в многожёнстве.

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