Рыбак поймал в Осиповичском районе огромную щуку и отпустил назад в реку

12:30 2024-12-23
Рыбак поймал в Осиповичском районе огромную щуку и отпустил назад в реку

На спиннинг он сумел вытянуть из воды рыбу длиной 120 сантиметров и весом 15,6 килограмма.

Огромную щуку поймал рыбак Андрей Гуринович на Свислочи в Осиповичском районе, и это событие стало поводом для обсуждения в соцсети.

На спиннинг он сумел вытянуть из воды щуку длиной 120 сантиметров и весом 15,6 килограмма.

Мужчина сделал на память фото и видео с рекордным уловом, а затем отпустил свою добычу обратно в реку. 

Подписчики в комментариях восхитились таким трофеем. Однако решение отпустить щуку назад в Свислочь оценили не все. 

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