Рыбак поймал в Осиповичском районе огромную щуку и отпустил назад в реку

Огромную щуку поймал рыбак Андрей Гуринович на Свислочи в Осиповичском районе, и это событие стало поводом для обсуждения в соцсети.

На спиннинг он сумел вытянуть из воды щуку длиной 120 сантиметров и весом 15,6 килограмма.

Мужчина сделал на память фото и видео с рекордным уловом, а затем отпустил свою добычу обратно в реку.

Подписчики в комментариях восхитились таким трофеем. Однако решение отпустить щуку назад в Свислочь оценили не все.