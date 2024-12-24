Мигрант из Гватемалы поджег пассажирку в метро в Нью-Йорка и наблюдал за ее гибелью

15:02 2024-12-24
Мигрант из Гватемалы поджег пассажирку в метро в Нью-Йорка и наблюдал за ее гибелью

Этот шокирующий случай вызвал широкий резонанс у жителей мегаполиса, усилив их тревогу по поводу безопасности в метро.

33-летнего мигранта из Гватемалы задержала полиция Нью-Йорка по подозрению в поджоге женщины, спавшей в вагоне метро. Мужчина после поджога наблюдал за тем, как пассажирка горела заживо.

ЧП произошло на станции Coney Island-Stillwell Avenue в Бруклине, уточняет chicago24online.com.

Как рассказал комиссар полиции Джессика Тиш, около 7:30 утра мужчина подошел к женщине, спавшей в вагоне поезда, и, используя зажигалку, поджег её одежду.

Пламя охватило жертву за секунды. Полицейские, патрулировавшие станцию, почувствовали запах гари и обнаружили охваченную пламенем женщину. Несмотря на их попытки потушить огонь, несчастная умерла на месте.

Видео, полученное журналистами, запечатлело момент, как подозреваемый спокойно наблюдал за происходящим, сидя неподалеку. Позже он переместился на скамейку на платформе, где его и задержали полицейские.

Издание уточняет, что подозреваемый прибыл в США в 2018-м через границу с Аризоной. Его юридический статус в Америке на момент происшествия не уточнён. В Нью-Йорке его уголовное прошлое считалось практически чистым - за исключением нарушения правил проезда в транспорте в мае 2023-го года.

Полиция уточнила, что подозреваемый не был знаком с жертвой. Имя погибшей пока не установлено.

Этот шокирующий случай вызвал широкий резонанс у жителей Нью-Йорка, усилив их тревогу по поводу безопасности в метро. 

Инга Райтова
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