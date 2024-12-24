Toyota собирается построить в Китае завод по выпуску электрокаров Lexus

15:57 2024-12-24
Toyota собирается построить в Китае завод по выпуску электрокаров Lexus

Новое производство пропишется в Шанхае и станет первым в КНР полностью самостоятельным объектом компании.

В ближайшие два года Toyota намерена построить завод в Китае, где будут выпускаться электромобили премиум-класса под брендом Lexus.

Как сообщает Аbw.by, новое производство пропишется в Шанхае и станет первым в Китае полностью самостоятельным объектом Toyota. Это позволит напрямую управлять процессом выпуска автомобилей.

Предполагается, что завод заработает в 2027 году.

Таким образом Toyota намерена укрепить свои позиции на глобальном мировом автомобильном рынке.

Ранее компания просто ограничивалась сотрудничеством с местными партнерами - такими, как FAW, GAC и BYD. И авто выпускались на совместных предприятиях.

Китай сегодня по объемам продаж автомобилей Lexus занимает второе место после США. Американцы приобрели более 320 тысяч премиальных машин за 2023 год, а китайцы – свыше 180 тысяч.

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