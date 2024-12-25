В Барнауле по дешевке продают Mercedes-Benz с красным салоном

Mercedes-Benz 190, 1989-го года выпуска продают в Барнауле за 135 тысяч российских рублей (около 1300 долларов), сообщает Аltapress.ru.
Автор утверждает, что авто в хорошем техническом состоянии: во всех цилиндрах есть компрессия, залито новое масло.
Редуктор, мотор, коробка передач, подвеска в идеальном состоянии.
"Коробка передач работает отлично, однако с двигателем периодически возникают проблемы. В целом машина на ходу, однако ход не очень уверенный, требуется настройка", - признает автор объявления.
Также надо извлечь из автомобиля газобаллонное оборудование, которое владелец отключил. Салон в потрепанном состоянии, хотя "выглядит прилично".
Особо подчеркивается, что он красного цвета, что не часто встречается у таких машин. Стекла оригинальные, включая шильдики и звезду.
По кузову авто в неплохом состоянии, небольшие дефекты не критичны, признал владелец.
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