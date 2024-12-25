В Барнауле по дешевке продают Mercedes-Benz с красным салоном

Также надо извлечь из автомобиля газобаллонное оборудование, которое владелец отключил. Салон в потрепанном состоянии, хотя "выглядит прилично".

Особо подчеркивается, что он красного цвета, что не часто встречается у таких машин. Стекла оригинальные, включая шильдики и звезду.

По кузову авто в неплохом состоянии, небольшие дефекты не критичны, признал владелец.