В Барнауле по дешевке продают Mercedes-Benz с красным салоном

13:20 2024-12-25
В Барнауле по дешевке продают Mercedes-Benz с красным салоном

Владелец запросил за него 1300 долларов в эквиваленте и признался в некоторых проблемных аспектах авто.

Mercedes-Benz 190, 1989-го года выпуска продают в Барнауле за 135 тысяч российских рублей (около 1300 долларов), сообщает Аltapress.ru.

Автор утверждает, что авто в хорошем техническом состоянии: во всех цилиндрах есть компрессия, залито новое масло.

Редуктор, мотор, коробка передач, подвеска в идеальном состоянии.

"Коробка передач работает отлично, однако с двигателем периодически возникают проблемы. В целом машина на ходу, однако ход не очень уверенный, требуется настройка", - признает автор объявления.

Изображение статьи

Также надо извлечь из автомобиля газобаллонное оборудование, которое владелец отключил. Салон в потрепанном состоянии, хотя "выглядит прилично".

Особо подчеркивается, что он красного цвета, что не часто встречается у таких машин. Стекла оригинальные, включая шильдики и звезду.

По кузову авто в неплохом состоянии, небольшие дефекты не критичны, признал владелец. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
15:41

Инга Райтова

Чиновники Минфина России первыми пересели на Lada Aura
Чиновники Минфина России первыми пересели на Lada Aura Глава ведомства Антон Силуанов рассказал, что министерство использует уже пять таких автомобилей и ими довольно.
Инга Райтова
15:33

Инга Райтова

В Китае запустили масштабную кампанию, направленную на стимулирование рождаемости
В Китае запустили масштабную кампанию, направленную на стимулирование рождаемости Власти призвали на помощь университеты, госСМИ и другие структуры, которые рассказывают молодежи о преимуществах брака и рождения детей.
Инга Райтова
14:43

Инга Райтова

Илон Маск строит в штате Техас собственный город
Илон Маск строит в штате Техас собственный город Миллиардер планирует переместить туда всю инфраструктуру SpaceX, в Старбейзе на данный момент уже трудится несколько сотен сотрудников компании.
Инга Райтова
13:26

Инга Райтова

В США испытали солнечный стратосферный беспилотник PHASA-35
В США испытали солнечный стратосферный беспилотник PHASA-35 Этот аппарат работает на солнечной энергии и сумел подняться на высоту свыше 20 километров, его полет в стратосфере продлился сутки.
Инга Райтова
15:57

Инга Райтова

Toyota собирается построить в Китае завод по выпуску электрокаров Lexus
Toyota собирается построить в Китае завод по выпуску электрокаров Lexus Новое производство пропишется в Шанхае и станет первым в КНР полностью самостоятельным объектом компании.
Инга Райтова
15:50

Инга Райтова

Японские ученые создают уникальный жилой комплекс с земной гравитацией, позволяющий людям жить на Луне
Японские ученые создают уникальный жилой комплекс с земной гравитацией, позволяющий людям жить на Луне Данный проект позволит обеспечить жильем до 10 тысяч человек, уже презентован первый прототип в масштабе 1:2000.
Новости СМИ2