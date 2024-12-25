В США испытали солнечный стратосферный беспилотник PHASA-35

13:26 2024-12-25
В США испытали солнечный стратосферный беспилотник PHASA-35

Этот аппарат работает на солнечной энергии и сумел подняться на высоту свыше 20 километров, его полет в стратосфере продлился сутки.

Новый этап тестирования стратосферного беспилотника Phasa-35 завершился в США. Официально он относится к категории HAPS («высотный псевдоспутник»), уточняет technosovet.ru.

Этот аппарат работает на солнечной энергии и сумел подняться на высоту свыше 20 километров. Его полет в стратосфере продлился сутки.

По завершении полета беспилотник приземлился на космодроме Spaceport America в Нью-Мексико. Буквально через два дня он уже был готов к следующей миссии.

Размах крыла Phasa-35 - 35 метров, это и объясняет его название. Масса беспилотника - 150 килограммов. По словам разработчиков, БПЛА может находиться в стратосфере в течение года. 

Днем аппарат получает энергию от солнечных фотоэлектрических элементов, одновременно они заряжают и батареи для ночного использования.

Phasa-35 создано для выполнения разведывательных операций, отмечает издание. 

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