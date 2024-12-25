В Китае запустили масштабную кампанию, направленную на стимулирование рождаемости

15:33 2024-12-25
В Китае запустили масштабную кампанию, направленную на стимулирование рождаемости

Власти призвали на помощь университеты, госСМИ и другие структуры, которые рассказывают молодежи о преимуществах брака и рождения детей.

Общенациональная кампания по стимулированию одиноких граждан к созданию семей и рождению детей заработала в Китае, сообщает Financial Times.

Местные власти обзванивают замужних дам, чтобы узнать об их планах по рождению детей, родителям выдают денежные пособия, стимулируя их к рождению более одного ребенка.

В процессе участвуют и университеты: им рекомендовано вводить "курсы любви" для неженатых студентов. При этом в госСМИ регулярно публикуются материалы о преимуществах наличия детей.

В октябре Госсовет Китая заявил о разработке плана по созданию "благоприятного для рождаемости общества".

Однако эксперты считают, что властям будет сложно убедить заводить детей "молодых людей, принадлежащих к самому образованному поколению в истории КНР".

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