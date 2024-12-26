В Китае открыли шоссе с минусовым выбросом углекислого газа

18:42 2024-12-26
В Китае открыли шоссе с минусовым выбросом углекислого газа

Первый «зеленый» участок шоссе Цзинань-Хэфэй поглощающий CO2 больше, чем его производит.

Первый «зеленый» участок шоссе Цзинань-Хэфэй, поглощающий больше CO2, чем производит, открыли в КНР.

Как сообщает.itinfo.media, Китай планирует распространить такой опыт на все скоростные магистрали. 

Шоссе G35 разработано Shandong Hi-Speed Group и имеет 8 полос. Скорость там ограничена до 120 км/ч, есть парковки, зоны отдыха, станции обслуживания.

Питание осуществляется от солнца и ветра: солнечные панели расположены на зданиях, навесах, вдоль дороги установлены и геотермальное отопление. Общая мощность солнечных панелей составляет 30 МВт, накопители – 9 МВт/18 МВт·ч.

Главный поглотитель CO2 – растительность. В меры по снижению выбросов входят технологии строительства и использование ВИЭ.

Видеонаблюдение гарантирует постоянный контроль и оптимизацию обслуживания. Шоссе выбрасывает в год 13 600 тонн CO2, но благодаря ВИЭ компенсирует 22 500 тонн, и это дает чистое сокращение в 9 000 тонн.

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