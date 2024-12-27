В древней столице Ассирии археологи обнаружили виллу со 127 комнатами

На севере Ирака археологи провели обширную магнитную разведку в Хорсабаде, где когда-то находилась древняя столица Ассирии.

Новая технология помогла им обнаружить остатки огромной виллы со 127 комнатами, царские сады, водные ворота города, а также 5 больших зданий пока непонятного назначения, пишет planet-today.ru.

Возраст дворца примерно 2700 лет, само место изначально было основано как Дур-Шаррукин (или «Крепость Саргона») неоассирийским императором Саргоном II в 713 году до н. э.

Саргон II начал строительство новой столицы в пустыне, сейчас это - Ирак. Как выяснили ученые, город действительно процветал за пределами дворца. Это место заново открыли французские археологи в 1800-х годах.

Геофизик из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, ведущий автор исследования Йорг Фассбиндер представил результаты своего исследования на ежегодном собрании Американского геофизического союза 2024 года.

«Каждый день мы обнаруживали нечто новое. Все это было найдено без раскопок. Раскопки очень дороги, потому археологи хотели знать в деталях, чего они могут ожидать от раскопок. Исследование сэкономило нам время и деньги», - сказал он.

Когда данные визуализировались в виде изображений, появились призрачные очертания сооружений на глубине от двух до трех метров под землей.

Данные выявили местоположение городских водных ворот, возможных дворцовых садов и 5 огромных зданий, а также виллу со 127 комнатами. К слову, она в два раза превышающую размерами Белый дом США.