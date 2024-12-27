В России сняли новогодний ролик про трактор Belarus

По заказу торгового дома «МТЗ-Сибирь» в России сняли новогодний рекламный ролик. Как пишет Аbw.by, его суть проста: водитель автомобиля спешит к семье домой в праздники, однако застревает на лесной дороге в снегу.

И тут, как по волшебству, рядом оказывается тракторист на тракторе Belarus. Он расчистил дорогу и помог выехать водителю легковушки.

«Представляешь, если бы не Belarus, я точно бы не успел к Новому году», – признается водитель жене за праздничным столом.

«Ежедневно тысячи тракторов Belarus следят за чистотой улиц, чтобы все всегда могли успеть к своей семье», – такой посыл ролика.

Торговый дом «МТЗ-Сибирь» является официальным дистрибьютором Минского тракторного завода в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ. Компания работает уже 20 лет.