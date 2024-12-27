Должникам по кредитам в Китае предложили сыграть в жестокую игру, но долги при этом могут не списать

В КНР в последнее время активизировались мошенники, которые предлагают погрязшим в долгах по кредитам людям участие в игре, чем-то напоминающей фильм "Игра в Кальмара". Правда, в отличие от героев ленты, участники в случае проигрыша не рискуют своей жизнью.

Должникам, в частности, предлагаются испытания на изоляцию и самодисциплину. Они должны в течение некоторого времени оставаться в закрытом помещении, строго следуя при этом предписанным правилам.

Участие в игре, рекламируемой в китайских соцсетях, стоит сотни долларов, однако у игроков есть шанс выиграть 140 000 долларов США. Организаторы игры, кроме того, обещают должникам реструктурировать долг и другие схемы его погашения, но обещания выполняют далеко не всегда.

Списки правил для испытуемых включают в себя, например, требование, чтобы перерывы на туалет длились не более 15 минут, также есть запрет на прикосновение к будильнику более двух раз в день.

Многие игроки возмущаются, когда «не переживают» первый день испытаний из-за нарушений правил, зафиксированных камерами наблюдения.

По данным Центрального банка КНР, общий объем кредитов, выданных домохозяйствам этой страны, составил 82,47 триллионов юаней (это 11,3 триллиона долларов США).