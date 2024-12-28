Туристы объявили Испании бойкот из-за новых правил сбора персональных данных

14:17 2024-12-28
Туристы объявили Испании бойкот из-за новых правил сбора персональных данных

Власти страны установили строгие нормы, согласно которым гостиницы должны собирать до 42 единиц персональных данных своих гостей.

Кризис в туристической сфере разразился в Испании на фоне введения новых правил, которые требуют от отелей сбора от гостей обширных персональных данных.

Такие изменения спровоцировали бойкот этой страны со стороны иностранных туристов, что может негативно отразиться на туристической индустрии в целом, пишет gosrf.ru.

Власти Испании установили строгие нормы, согласно которым гостиницы должны собирать до 42 единиц персональных данных, в том числе сведения о родных, банковских картах и адресах.

Полученные данные должны передаваться службам безопасности. Такая мера вызвала массовое недовольство у туристов и отельеров. Многие выразили тревогу, что они представляют собой излишнее «любопытство» и нарушают право на неприкосновенность частной жизни.

Британские и немецкие туристы уже начали призывать к бойкоту Испании. Это вызвало обеспокоенность у испанских властей и оппозиции. Партия Partido Popular заявила, что будет добиваться отмены нового реестра путешественников.

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