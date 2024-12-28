В Иерусалиме археологи обнаружили редчайшую древнюю масляную лампу с менорой

Отлично сохранившаяся масляная керамическая лампа недавно была найдена в ходе археологических раскопок на Масличной горе в Иерусалиме, сообщает "Вокруг света" со ссылкой на управление древностей Израиля.

Согласно анализу следов сажи, ею пользовались около 1700 лет тому назад, в период римского владычества. Светильник украшен геометрическим узором и изображениями храмовой меноры (семирожкового светильника либо подсвечника).

На ней также изображены лопатки для благовоний и лулава (ветви финиковой пальмы), которые считаются древними религиозными символами иудаизма.

По словам директора раскопок Михаэля Чернина, находка на Масличной горе очень редкая и ценная, потому что археологам мало что известно о существовании еврейского поселения рядом с Иерусалимом в III–V веках нашей эры.

Особенно редкой лампу делает изображение меноры с основанием-треножником. До этого времени было найдено лишь несколько таких ламп.