Норвежский гроссмейстер Карлсен был снят с чемпионата мира по шахматам из-за джинсов

15:53 2024-12-28
Норвежский гроссмейстер Карлсен был снят с чемпионата мира по шахматам из-за джинсов

Шахматисту предложили или подчиниться и сразу переодеться, или покинуть турнир, он выбрал второе.

Норвежца Магнуса Карлсена "попросили" покинуть чемпионат мира по быстрым шахматам, который сейчас проходит в Нью-Йорке.

Всему виной стали джинсы, сообщает sport24.ru.

Издание отмечает, что из-за дресс-кода «пострадал» также российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который пришел на чемпионат в кроссовках. Ему выписали штраф на 200 долларов.

"Но, если Ян не стал спорить и пошел менять обувь, то Магнус, получив штраф, отказался переодеваться", - пишет издание.

Когда ему предложили или подчиниться, или покинуть турнир, он выбрал второе.

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