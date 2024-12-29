Илон Маск заявил, что американцы недостаточно умны для работы в IT

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вызвал новый раскол в правом политическом крыле США, поддержав программы H-1B виз, позволяющие американским компаниям нанимать иностранных специалистов.

Как сообщает Газета.ру, комментарий бизнесмена, что якобы американцы недостаточно умны для работы в IT-секторе, спровоцировал резкую критику со стороны националистически настроенных правых, выступающих против иммиграции.

В числе тех, кто подверг Маска критике, - бывшие сторонники Трампа Лора Лумер и Оуэн Шройер. В результате ряд аккаунтов, включая аккаунты Лумер, Шроера и Гавина Вакса и других оппонентов, лишились верификации на платформе X (Twitter).

Предположительно, удаление верификации связано с их связью с организацией ConservativeOG, также потерявшей свой статус. Лумер заблокирована на Twitter за ложное обвинение советника Трампа.

Кроме споров об иммиграции, Маск внес также изменения в алгоритм X, которые понижают в рейтинге публикации от пользователей, заблокированных верифицированными аккаунтами.

Данный аспект вызвал недовольство среди правых. В итоге обострился конфликт между Маском и правыми националистами, а попытки Маска дистанцироваться от спора оказались не очень удачными.