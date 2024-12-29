Из-за шалостей Google Maps машины в Индии врезаются в груды земли на недостроенной трассе

На работу Google Maps вновь жалуются водители в Индии. Навигация приводит их на недостроенное шоссе, где машины врезаются в кучи песка, а люди получают травмы.

Как пишет Аbw.by, такие случаи зафиксированы в Хатрасе. Здесь два водителя, полагаясь на навигацию Google Maps и следуя указаниям, чтобы добраться до пункта назначения, врезались в груды земли на шоссе Матхура – Барейлли.

Авто серьезно повреждены в обеих авариях, шесть человек получили травмы. Водители признались, что действовали согласно указаниям Google Maps и выехали на недостроенное шоссе, не предполагая, что это может быть дорога, где ведутся строительные работы.

По их словам, они не видели предупреждающих знаков или светоотражающих указателей.

Местная полиция утверждает, что водители были «введены в заблуждение Google Maps». Властям уже поручили «установить ограждения и светоотражающие знаки».

Но местные жители утверждают, что это не единственные случаи, когда водители чуть не выехали на недостроенное шоссе ночью.

К слову, ранее в этом же году Google Maps привел в Индии водителя на недостроенный мост и машина с 3-мя пассажирами упала в реку.