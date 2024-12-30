Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета

Эксперты заявляют, что родившиеся в 2025-м году и позже дети вырастут глубоко интегрированными в технологии искусственного интеллекта, сообщает bfm.ru.
И многие из них доживут до 22-го столетия.
Дети бета придут на смену поколению альфа, начало которому положил 2010-й год.
По прогнозам, детей бета будет отличать еще и то, что они появятся в полностью постпандемическом мире. И о закрытии школ и социзоляции узнают от старших родственников либо из учебников истории.
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