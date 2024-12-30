Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета

Эксперты заявляют, что родившиеся в 2025-м году и позже дети вырастут глубоко интегрированными в технологии искусственного интеллекта, сообщает bfm.ru.

И многие из них доживут до 22-го столетия.

Дети бета придут на смену поколению альфа, начало которому положил 2010-й год.

По прогнозам, детей бета будет отличать еще и то, что они появятся в полностью постпандемическом мире. И о закрытии школ и социзоляции узнают от старших родственников либо из учебников истории.