Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета

17:59 2024-12-30
Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета

Они вырастут глубоко интегрированными в технологии искусственного интеллекта и будут использовать его в повседневной жизни.

Эксперты заявляют, что родившиеся в 2025-м году и позже дети вырастут глубоко интегрированными в технологии искусственного интеллекта, сообщает bfm.ru.

И многие из них доживут до 22-го столетия.

Дети бета придут на смену поколению альфа, начало которому положил 2010-й год. 

По прогнозам, детей бета будет отличать еще и то, что они появятся в полностью постпандемическом мире. И о закрытии школ и социзоляции узнают от старших родственников либо из учебников истории.

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