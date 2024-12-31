Белавиа презентовала в Минске новую форму бортпроводников

Новую форму бортпроводников презентовала компания "Белавиа" в Минском планетарии, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, образы разрабатывались более двух лет. Пассажиры смогут оценить новшество уже в первых числах января. Как подчеркнул гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец, дизайн изменился кардинально. В одежде стало больше элементов свободного стиля.

Были представлены зимняя и летняя коллекции: мужские, женские комплекты одежды, включая верхние.

Демонстрировали комплекты сотрудницы и сотрудники "Белавиа". Локация для презентации выбрана неслучайно: в 2024 году состоялся полет в космос представительницы Беларуси Марины Василевской - Герой Беларуси более семи лет работала бортпроводницей авиакомпании.

Дизайнер Светлана Жидецкая рассказала, что при создании моделей учитывались модные тенденции и цветовая палитра брендбука. Зрители увидели классическую линейку капсульной коллекции с яркими аксессуарами, в числе которых есть платок, перчатки, фирменная пилотка, ремешки.

Одно из изменений - платок не завязан на шее, а крепится с помощью петлицы.

"Ключевым является кобальтовый цвет, который никогда не выходит из моды. Он сочетается с иными оттенками синего - цветами неба, космоса, моря, - рассказала Светлана Жидецкая. - Стало больше элементов. Например, в зимней форме (и мужской, и женской) присутствует джемпер-водолазка. В летнем костюме у девушек появилось платье, оно представлено и в зимнем комплекте. Есть демисезонные изделия: плащ, утепленное пальто".

Игорь Чергинец отметил, что коллекция будет дополняться. Одна из задумок - добавить фирменный вариант кроссовок.