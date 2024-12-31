Белавиа презентовала в Минске новую форму бортпроводников

15:04 2024-12-31
Белавиа презентовала в Минске новую форму бортпроводников

Образы разрабатывались более двух лет, пассажиры смогут оценить новшество уже в первых числах января.

Новую форму бортпроводников презентовала компания "Белавиа" в Минском планетарии, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, образы разрабатывались более двух лет. Пассажиры смогут оценить новшество уже в первых числах января. Как подчеркнул гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец, дизайн изменился кардинально. В одежде стало больше элементов свободного стиля.

Были представлены зимняя и летняя коллекции: мужские, женские комплекты одежды, включая верхние. 

Демонстрировали комплекты сотрудницы и сотрудники "Белавиа". Локация для презентации выбрана неслучайно: в 2024 году состоялся полет в космос представительницы Беларуси Марины Василевской - Герой Беларуси более семи лет работала бортпроводницей авиакомпании.

Дизайнер Светлана Жидецкая рассказала, что при создании моделей учитывались модные тенденции и цветовая палитра брендбука. Зрители увидели классическую линейку капсульной коллекции с яркими аксессуарами, в числе которых есть платок, перчатки, фирменная пилотка, ремешки.

Одно из изменений - платок не завязан на шее, а крепится с помощью петлицы.  

"Ключевым является кобальтовый цвет, который никогда не выходит из моды. Он сочетается с иными оттенками синего - цветами неба, космоса, моря, - рассказала Светлана Жидецкая. - Стало больше элементов. Например, в зимней форме (и мужской, и женской) присутствует джемпер-водолазка. В летнем костюме у девушек появилось платье, оно представлено и в зимнем комплекте. Есть демисезонные изделия: плащ, утепленное пальто".

Игорь Чергинец отметил, что коллекция будет дополняться. Одна из задумок - добавить фирменный вариант кроссовок. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
16:54

Инга Райтова

Анджелина Джоли и Брэд Питт после 8 лет судебных тяжб наконец развелись
Анджелина Джоли и Брэд Питт после 8 лет судебных тяжб наконец развелись Формально брак был прекращен в 2019 году, но пара до настоящего времени никак не могла согласовать условия раздела имущества и опеки над шестью детьми.
Инга Райтова
16:02

Инга Райтова

Tesla отзывает десятки тысяч автомобилей в Китае из-за проблемы с давлением в шинах
Tesla отзывает десятки тысяч автомобилей в Китае из-за проблемы с давлением в шинах Кроме того, компания отзывает еще и 63 импортные модели Model S и Model X по причине неполадок с подушками безопасности.
Инга Райтова
15:23

Инга Райтова

Кошки становятся активными разносчиками птичьего гриппа
Кошки становятся активными разносчиками птичьего гриппа Эксперты выявили уникальные случаи мутации вируса в организме кошек, которые увеличивают заразность патогена и его способность обходить иммунный ответ.
Инга Райтова
18:52

Инга Райтова

В Санкт-Петербурге городские реки выходят из берегов
В Санкт-Петербурге городские реки выходят из берегов Из-за обильного дождя Нева разлилась на Васильевском острове, уровень воды в Мойке и Фонтанке также растет.
Инга Райтова
18:18

Инга Райтова

В Минске открылись три новые станции метро
В Минске открылись три новые станции метро Станции третьей линии «Слуцкий Гостинец», «Неморшанский Сад» и «Аэродромная» столичного метрополитена сегодня встретили своих первых пассажиров.
Инга Райтова
17:59

Инга Райтова

Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета
Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета Они вырастут глубоко интегрированными в технологии искусственного интеллекта и будут использовать его в повседневной жизни.
Новости СМИ2