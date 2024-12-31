Tesla отзывает десятки тысяч автомобилей в Китае из-за проблемы с давлением в шинах

Масштабное обновление программного обеспечения инициирует Tesla для 77 650 автомобилей Model 3 и Model Y, которые собраны в Китае.
Исправляемый сбой в ПО препятствует оперативному отображению давления в шинах после старта автомобиля, что увеличивает риски для безопасности водителя, пишет mybryansk.ru.
По данным Reuters, Tesla отзывает еще и 63 импортные модели Model S и Model X - по причине неполадок с подушками безопасности.
Нужные исправления будут выполнены через обновления программного обеспечения либо непосредственно в сервисных центрах.
Данный инцидент, пишет издание, подчеркивает важность регулярного технического обслуживания и проверки авто, особенно при рассмотрении покупки подержанных моделей.
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