Tesla отзывает десятки тысяч автомобилей в Китае из-за проблемы с давлением в шинах

16:02 2024-12-31
Tesla отзывает десятки тысяч автомобилей в Китае из-за проблемы с давлением в шинах

Кроме того, компания отзывает еще и 63 импортные модели Model S и Model X по причине неполадок с подушками безопасности.

Масштабное обновление программного обеспечения инициирует Tesla для 77 650 автомобилей Model 3 и Model Y, которые собраны в Китае.

Исправляемый сбой в ПО препятствует оперативному отображению давления в шинах после старта автомобиля, что увеличивает риски для безопасности водителя, пишет mybryansk.ru.

По данным Reuters, Tesla отзывает еще и 63 импортные модели Model S и Model X - по причине неполадок с подушками безопасности.

Нужные исправления будут выполнены через обновления программного обеспечения либо непосредственно в сервисных центрах.

Данный инцидент, пишет издание, подчеркивает важность регулярного технического обслуживания и проверки авто, особенно при рассмотрении покупки подержанных моделей.

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