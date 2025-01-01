С 1 января в России вновь подрос утильсбор

12:59 2025-01-01
С 1 января в России вновь подрос утильсбор

Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в РФ был проиндексирован на 10-20 процентов.

Утилизационный сбор на машины и прицепы в России проиндексирован с 1 января 2025 года на 10-20 процентов в рамках долгосрочной шкалы. Размер его повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, для грузового транспорта - от возраста и массы, уточняет РИА Новости.

Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030-го года.

На первом этапе был повышен утильсбор с 1 октября 2024 года на 70-85 процентов. Далее с 1 января каждого следующего года ставка утильсбора будет индексироваться на 10-20 процентов для легковых, лёгких коммерческих, автобусов, грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Изменения в части импорта машин не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, самостоятельно ввозящих в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, уточняет агентство.

А в части дорожно-строительной техники принято решение по индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15 процентов ежегодно.

Для некоторых видов специализированной техники, производство которых в РФ пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. В силу она вступит не ранее 2026 и 2028 годов.

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