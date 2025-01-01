Lamborghini из-за риска возгорания отзывает суперкар Revuelto

13:40 2025-01-01
Lamborghini из-за риска возгорания отзывает суперкар Revuelto

Под отзыв попал 21 автомобиль, зарегистрированный в США, проблема связана с вероятной неисправностью линии подачи масла в трансмиссии.

Об отзыве всех произведенных суперкаров Revuelto 2024 модельного года объявила Lamborghini из-за риска утечки трансмиссионного масла. Как отмечает 32cars.ru, это может привести к возгоранию.

Под отзыв попал 21 автомобиль, зарегистрированный в США.

"Проблема связана с вероятной неисправностью линии подачи масла в трансмиссии", - пишет издание.

Дефект шланга способен привести к утечке масла в моторный отсек, что создает риски возгорания при высоких температурах либо попадании масла на горячие элементы двигателя.

Проблему обнаружили в ходе внутреннего контроля качества Lamborghini. Хотя случаев возгорания либо травм не зарегистрировано, компания приняла меры предосторожности.

Владельцев всех затронутых автомобилей уведомят об отзыве, а ремонт будет произведён бесплатно в авторизованных сервисных центрах Lamborghini. Осмотр авто и замена дефектных шлангов начнутся уже в ближайшее время.

Revuelto - первый серийный гибридный суперкар бренда, представленный в 2023 году. Его мощность превышает 1000 лошадиных сил, что делает машину одной из самых передовых моделей бренда.

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