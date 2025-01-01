Lamborghini из-за риска возгорания отзывает суперкар Revuelto

Об отзыве всех произведенных суперкаров Revuelto 2024 модельного года объявила Lamborghini из-за риска утечки трансмиссионного масла. Как отмечает 32cars.ru, это может привести к возгоранию.
Под отзыв попал 21 автомобиль, зарегистрированный в США.
"Проблема связана с вероятной неисправностью линии подачи масла в трансмиссии", - пишет издание.
Дефект шланга способен привести к утечке масла в моторный отсек, что создает риски возгорания при высоких температурах либо попадании масла на горячие элементы двигателя.
Проблему обнаружили в ходе внутреннего контроля качества Lamborghini. Хотя случаев возгорания либо травм не зарегистрировано, компания приняла меры предосторожности.
Владельцев всех затронутых автомобилей уведомят об отзыве, а ремонт будет произведён бесплатно в авторизованных сервисных центрах Lamborghini. Осмотр авто и замена дефектных шлангов начнутся уже в ближайшее время.
Revuelto - первый серийный гибридный суперкар бренда, представленный в 2023 году. Его мощность превышает 1000 лошадиных сил, что делает машину одной из самых передовых моделей бренда.
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