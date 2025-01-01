В Милане с 1 января запрещено курить на улице

13:54 2025-01-01
В Милане с 1 января запрещено курить на улице

Запрет на курение главным образом касается табачных изделий, использование электронных сигарет при этом по-прежнему разрешается.

С 1 января в северной столице Италии, городе Милане, в силу вступил запрет на курение в общественных местах на открытом воздухе.

Ограничение коснется дорог и улиц, а также - ресторанов и кафе на открытом воздухе. Позволено курить будет лишь тем, кто находится на расстоянии от других людей не меньше 10 метров.

Запрет на курение главным образом касается табачных изделий, использование электронных сигарет при этом по-прежнему разрешается.

Нарушителям нового закона грозит штраф в размере от 40 до 240 евро.

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