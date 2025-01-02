Эксперты назвали неожиданную опасность долгого сна

16:16 2025-01-02
Эксперты назвали неожиданную опасность долгого сна

У людей, которые спят свыше 9 часов в сутки, риск инсульта может быть повышен на 85 процентов.

Ученые из Исландии установили, что у людей, которые спят свыше 9 часов в сутки, риск инсульта может быть повышен на 85 процентов. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал Neurology.

Исследование основано на данных крупного проекта под названием Nordic Health Research, которое охватило около 32 тысяч человек без серьезных заболеваний в возрасте 62 года.

Ученые в течение шести лет наблюдали за участниками исследования, собирая информацию об их режиме сна и истории болезни.

И оказалось, что у тех, кто спал свыше 9 часов в сутки (24 процента участников) либо отдыхал днем более 90 минут (8 процентов участников), риск инсульта был на 85 процентов выше по сравнению с теми, кто спал семь-восемь часов.

Ученые отметили, что излишний сон в целом связан с повышением вероятности развития сосудистых заболеваний. У участников, превышавших рекомендуемые нормы ночного отдыха, риск инсульта был повышен на 23 процента.

Длительный дневной сон тоже оказался опасным: отдых свыше полутора часов увеличивал вероятность сосудистых нарушений на 25 процентов.

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