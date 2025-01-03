В Китае впервые запустили поезд для зимних фотосессий

17:31 2025-01-03
В Китае впервые запустили поезд для зимних фотосессий

Он отправился в путь с железнодорожного вокзала Харбина на южный вокзал поселка Ябули этой же провинции.

Первый в КНР специальный поезд для фотосессии запустил Харбинский филиал корпорации «Китайские железные дороги». 

Состав оформлен в снежно-ледовой тематике.

Он отправился в путь с железнодорожного вокзала Харбина на южный вокзал поселка Ябули этой же провинции, пишет Аmur.life.

Агентство Синьхуа сообщает, что в поезде предлагаю фотосессии в разных тематических вагонах и разных костюмах.

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В вагонах имеются фотозоны с видами заснеженных полей, гор, городов со старинной и современной архитектурой.

Желающие могут приобрести билеты как в общий сидячий вагон, так и спальный - с купе, оформленным в стиле барокко.

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