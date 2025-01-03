В Китае впервые запустили поезд для зимних фотосессий

Первый в КНР специальный поезд для фотосессии запустил Харбинский филиал корпорации «Китайские железные дороги».

Состав оформлен в снежно-ледовой тематике.

Он отправился в путь с железнодорожного вокзала Харбина на южный вокзал поселка Ябули этой же провинции, пишет Аmur.life.

Агентство Синьхуа сообщает, что в поезде предлагаю фотосессии в разных тематических вагонах и разных костюмах.