В Китае впервые запустили поезд для зимних фотосессий

Первый в КНР специальный поезд для фотосессии запустил Харбинский филиал корпорации «Китайские железные дороги».
Состав оформлен в снежно-ледовой тематике.
Он отправился в путь с железнодорожного вокзала Харбина на южный вокзал поселка Ябули этой же провинции, пишет Аmur.life.
Агентство Синьхуа сообщает, что в поезде предлагаю фотосессии в разных тематических вагонах и разных костюмах.
В вагонах имеются фотозоны с видами заснеженных полей, гор, городов со старинной и современной архитектурой.
Желающие могут приобрести билеты как в общий сидячий вагон, так и спальный - с купе, оформленным в стиле барокко.
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