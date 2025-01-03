В турецкой Анталье произошло землетрясение

18:37 2025-01-03
В турецкой Анталье произошло землетрясение

Эпицентр находился на одноименном курорте, магнитуда землетрясения составила 4,5 балла.

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, эпицентр находился на одноименном курорте, передает РИА Новости.

Толчок произошел в 16:51 по местному времени (совпадает с московским), очаг залегал в море на глубине около 7 километров.

Специалисты пока оценивают последствия случившегося, на данный момент информации о пострадавших либо материальном ущербе нет.

В конце октября 2024-го года сообщалось, что в южной провинции Турции Адана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки произошли в районе Козан.

6 февраля 2024 года на юго-востоке этой страны произошли 2 мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки вызвали разрушения и в соседних странах, включая Сирию. 

Турецкие власти назвали эти землетрясения «катастрофой века». В результате из эксплуатации были выведены почти 820 тысяч домов.

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