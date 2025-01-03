В Калифорнии самолет рухнул прямо на здание

18:46 2025-01-03
В Калифорнии самолет рухнул прямо на здание

В результате ЧП двое пилотов погибли, 19 человек пострадали, некоторые доставлены в больницу.

На одно из зданий города Фуллертон американского штата Калифорния рухнул легкомоторный самолет, сообщает kemerovo.tsargrad.tv.

Небольшой борт упал на крышу мебельного завода. Очевидцы сообщают о взрыве, спровоцировавшем пожар.

Американские СМИ пишут, что в результате ЧП пострадали 19 человек, двое пилотов погибли.

В калифорнийской полиции уточнили, что пострадавшие получили травмы разной степени - от легких до тяжелых. Девять граждан доставлены в больницу, остальным оказали медпомощь на месте.

Упавший борт - одномоторный четырехместный самолет RV-10.

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