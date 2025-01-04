Британия готовится к приходу «арктического шторма» и сугробам в полметра высотой

09:19 2025-01-04
Британия готовится к приходу «арктического шторма» и сугробам в полметра высотой

На страну обрушится целый ряд опасных погодных явлений, включая заметные снежные скопления, ледяной дождь, гололед.

Британия готовится к приходу «арктического шторма» и слоям снега до 40 сантиметров, сообщает Газета.ру.

Ожидается, что градус температуры упадет до минус десяти, пишет издание со ссылкой на английские СМИ.

В больших городах страны власти активируют планы действий в чрезвычайных ситуациях. По данным Метеобюро Англии, ряд британских районов может оказаться под 40-сантиметровым слоем снега.

Некоторые сельские общины могут оказаться отрезаны от внешнего мира. Метеорологи ввели для большей части Англии и всего Уэльса желтое предупреждение об осадках с полудня 4-го января до полночи 5-го января.

Сельская Шотландия готовится к температуре до минус 10 градусов 4 января вечером. Также есть желтое предупреждение о гололеде.

Жители Британии могут столкнуться с задержками в движении, закрытыми дорогами, отключениями электроэнергии.

По словам главного синоптика Метеобюро Джейсона Келли, на Великобританию обрушится целый ряд опасных погодных явлений, включая заметные снежные скопления, ледяной дождь, гололед.

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