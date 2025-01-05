Аграрии в Китае научились продлевать сроки хранения овощей

13:37 2025-01-05
Аграрии в Китае научились продлевать сроки хранения овощей

Разработки пекинской группы ученых за последние два года внедрены в 75 китайских городах, в числе которых Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Учёные из Пекинской академии сельского хозяйства и лесоводства сумели найти способ, позволяющий усовершенствовать методы охлаждения продукции, сообщает tsargrad.tv.

Как уточняет издание, эксперты установили, что для продления срока годности овощей нужно сразу после сбора урожая подвергнуть их воздействию низких температур.

Правда, здесь возникают определённые трудности, потому что разные виды овощей и даже плоды одной культуры, находящиеся на разных стадиях зрелости, требуют индивидуального подхода к охлаждению.

Но китайские исследователи сумели справиться с такой задачей. Они создали технологии, которые позволяют точно регулировать скорость и интенсивность охлаждения, уровень влажности воздуха и проводить стерилизацию. Они позволяют увеличить продолжительность хранения плодов в 2-4 раза.

Учёные, кроме того, научились предупреждать изменение цвета и структуры овощей. Они выявили ключевые ферменты и молекулярные процессы, которые приводят к порче продуктов. И нашли способы влияния на эти факторы через тепловое и световое воздействие, а также - за счёт сокращения микроорганизмов на поверхности плодов.

Разработки пекинской группы за последние два года внедрены в 75 китайских городах, в числе которых Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

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