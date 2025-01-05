Туристы в Таиланде заплатили нереальную цену за новогоднюю поездку на лодке

15:01 2025-01-05
Туристы в Таиланде заплатили нереальную цену за новогоднюю поездку на лодке

Перевозчик посреди моря неожиданно остановил свое транспортное средство и запросил дополнительные деньги за проезд.

Туристы в новогоднюю ночь отправились по морю из одного паба в другой на острове Панган в Таиланде.

Неожиданно перевозчик остановил лодку в море и запросил дополнительные деньги за проезд, сообщает Аbnews.ru.

Как оказалось, такое поведение объясняется тем, что многие туристы не расплачиваются за поездки.

И некоторые просто выпрыгивают в воду и вплавь добираются до берега, только бы не платить за проезд.

В итоге все пассажиры перевозчика благополучно добрались к пункту назначения. А потом пожаловались на бизнесмена в соцсетях.

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