Новый стандарт госномеров для автомобилей стал действовать в России

17:24 2025-01-06
Новый стандарт госномеров для автомобилей стал действовать в России

С 1 января 2025 года там обязательно присутствие изображение российского флага, ранее это имело рекомендательный характер.

В России С 1 января 2025 года стал действовать новый стандарт госномеров для автомобилей: на номере теперь обязательно должно присутствовать изображение флага РФ, сообщает tsargrad.tv.

До недавнего времени изображения флага на номере авто носило лишь рекомендательный характер.

Нарушителям данного требования грозит штраф в 500 рублей либо предупреждение за управление транспортным средством с нестандартными номерами.

В Госавтоинспекции России при этом отмечают, что закон обратной силы не имеет. Владельцы машин с номерами без флага, зарегистрированными до 1 января 2025 года, штрафа могут не опасаться - при наличии у них подтверждающего дату регистрации документа.

Но в случае перерегистрации автомобиля придется устанавливать уже госномер с изображением флага России.

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