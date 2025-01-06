Новый стандарт госномеров для автомобилей стал действовать в России

В России С 1 января 2025 года стал действовать новый стандарт госномеров для автомобилей: на номере теперь обязательно должно присутствовать изображение флага РФ, сообщает tsargrad.tv.

До недавнего времени изображения флага на номере авто носило лишь рекомендательный характер.

Нарушителям данного требования грозит штраф в 500 рублей либо предупреждение за управление транспортным средством с нестандартными номерами.

В Госавтоинспекции России при этом отмечают, что закон обратной силы не имеет. Владельцы машин с номерами без флага, зарегистрированными до 1 января 2025 года, штрафа могут не опасаться - при наличии у них подтверждающего дату регистрации документа.

Но в случае перерегистрации автомобиля придется устанавливать уже госномер с изображением флага России.