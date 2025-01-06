Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом немалые деньги

17:54 2025-01-06
Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом немалые деньги

Бракоразводный процесс длился 8 лет, и за этот период бюджет актрисы пополнился 80-ю миллионами долларов.

Восьмилетний бракоразводный процесс превратил Анджелину Джоли и Брэда Питта из одной из самых красивых голливудских пар в странных бывших, которые никак не могут разойтись.

При этом ходили сплетни, будто долгоиграющий развод опустошил карманы актеров, и особенно финансово пострадала Джоли.

Но, как пишет Сплетник.ру со ссылкой на Daily Mail, не все так печально.

Энджи, как выяснилось, за это время разбогатела на 80 миллионов долларов.

Круглая сумма сложилась благодаря деньгам, которые ей занимал Брэд на покупку дома, а также из регулярно выплачиваемых алиментов.

Джоли также экономит на тех расходах на детей, которые покрывает ее бывший муж - включая психотерапевта. Пару лет назад Джоли также взялась за подарки Брэда, продав дорогую картину Уинстона Черчилля и получив за нее 11 с половиной миллионов долларов.

Еще больше актриса выиграла, продав свою долю французской винодельни. 

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