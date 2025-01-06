39 магнитных шариков достали хирурги в Казахстане из кишечника 4-летнего ребенка

Врачи Акмолинской областной детской больницы спасли жизнь четырехлетнему пациенту, проглотившему 39 магнитных шариков.

Об этом сообщает report.az со ссылкой на пресс- службу Минздрава РК.

Как уточняет издание, 2 января мальчика экстренно доставили из села Зеренды в детский стационар, ребенок жаловался на сильные боли в животе, его рвало и состояние его ухудшалось.

"Рентгеноскопия показала, что внутри кишечника множество инородных тел", - сообщили в ведомстве.

По словам хирурга Салимжана Жакупова, операция длилась около пяти часов.

"В кишечнике ребенка было 39 магнитных шариков, они повредили толстую и тонкую кишку, вызвав перфорацию и перитонит. Из-за серьезных повреждений удаление инородных тел и устранение последствий осложнилось", - рассказал врач.

Жизнь мальчика удалось спасти благодаря профессионализму врачей и своевременному вмешательству.

Доктора призвали всех родителей следить за тем, с какими предметами играют дети и проверять безопасность игрушек.