Ученые обнаружили неизвестные ранее поселения XIV-XV веков на территории «Артека»

Неизвестные ранее поселения XIV-XV веков обнаружили археологи на территории международного детского центра "Артек", сообщает smotrim.ru.

Предполагается, что они принадлежали православным греческого обряда.

"Нам удалось локализовать два археологических объекта, которые относятся к XIV-XV векам", – уточнил старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Владислав Юрочкин в интервью ТАСС.

По мнению ученого, здесь жили крымские греки, которые таковыми считались не по происхождению, а по вере.

Удалось также удалось установить местоположение церкви, которая была разрушена, предположительно, в 1842-м году из-за оползня.