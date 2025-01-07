Ученые обнаружили неизвестные ранее поселения XIV-XV веков на территории «Артека»

09:32 2025-01-07
Ученые обнаружили неизвестные ранее поселения XIV-XV веков на территории «Артека»

По мнению ученых, здесь жили крымские греки, которые таковыми считались не по происхождению, а по вере.

Неизвестные ранее поселения XIV-XV веков обнаружили археологи на территории международного детского центра "Артек", сообщает smotrim.ru. 

Предполагается, что они принадлежали православным греческого обряда.

"Нам удалось локализовать два археологических объекта, которые относятся к XIV-XV векам", – уточнил старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Владислав Юрочкин в интервью ТАСС.

По мнению ученого,  здесь жили крымские греки, которые таковыми считались не по происхождению, а по вере. 

Удалось также удалось установить местоположение церкви, которая была разрушена, предположительно, в 1842-м году из-за оползня.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
10:45

Инга Райтова

В канун инаугурации Трампа из Мексики в США отправился первый в 2025 году миграционный караван
В канун инаугурации Трампа из Мексики в США отправился первый в 2025 году миграционный караван Он стал десятым по счету с октября 2024 года, в надежде поиска лучшей жизни в караване идут около 2 тысяч человек.
Инга Райтова
10:35

Инга Райтова

В Дубае хотят построить небоскребы-близнецы с одним бассейном на двоих
В Дубае хотят построить небоскребы-близнецы с одним бассейном на двоих Уникальный комплекс под названием Regent Residences Dubai, Sankari Place появится в деловом районе Business Bay на берегу морского рукава Хор-Дубай.
Инга Райтова
09:53

Инга Райтова

Ученые установили, что COVID-19 и спустя 4 года после перенесенной болезни влияет на мозг
Ученые установили, что COVID-19 и спустя 4 года после перенесенной болезни влияет на мозг Шиповидный белок коронавируса может «окопаться» в мозговых оболочках и костном мозге, что чревато неврологическими осложнениями.
Инга Райтова
09:42

Инга Райтова

В Таиланде на продажу выставили поддельную Ferrari, в основе которой Toyota Celica
В Таиланде на продажу выставили поддельную Ferrari, в основе которой Toyota Celica Продавец рассчитывает выручить за свой уникальный автомобиль 6 тысяч 800 долларов.
Инга Райтова
18:20

Инга Райтова

39 магнитных шариков достали хирурги в Казахстане из кишечника 4-летнего ребенка
39 магнитных шариков достали хирурги в Казахстане из кишечника 4-летнего ребенка Ребенка доставили в больницу с сильными болями в животе и рвотами, операция длилась около пяти часов.
Инга Райтова
17:54

Инга Райтова

Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом немалые деньги
Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом немалые деньги Бракоразводный процесс длился 8 лет, и за этот период бюджет актрисы пополнился 80-ю миллионами долларов.
Новости СМИ2