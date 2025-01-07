Ученые обнаружили неизвестные ранее поселения XIV-XV веков на территории «Артека»

Неизвестные ранее поселения XIV-XV веков обнаружили археологи на территории международного детского центра "Артек", сообщает smotrim.ru.
Предполагается, что они принадлежали православным греческого обряда.
"Нам удалось локализовать два археологических объекта, которые относятся к XIV-XV векам", – уточнил старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Владислав Юрочкин в интервью ТАСС.
По мнению ученого, здесь жили крымские греки, которые таковыми считались не по происхождению, а по вере.
Удалось также удалось установить местоположение церкви, которая была разрушена, предположительно, в 1842-м году из-за оползня.
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