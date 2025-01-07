В Дубае хотят построить небоскребы-близнецы с одним бассейном на двоих

Проект парных небоскребов, которые должны появиться в Дубае, презентовало архитектурное бюро Британии Foster + Partners.

Как уточняет журнал "Вокруг света", «изюминкой» комплекса будет соединяющий верхние этажи башен переход, где планируется разместить бассейн.

В архбюро сообщили, что комплекс под названием Regent Residences Dubai, Sankari Place появится в деловом районе Business Bay на берегу морского рукава Хор-Дубай.

Он будет представлять пару идентичных 180-метровых небоскребов с широкими балконами, которые опоясывает каждый этаж.

По замыслу проектировщиков, эти балконы вместе с обустроенными на них бассейнами будут создавать визуальный эффект падающей воды, привлекая тем самым внимание к фасадам Regent Residences Dubai, Sankari Place.

На нижних этажах планируется разместить магазины, спортзал, оранжерею и обеденные зоны для жильцов. Выше расположатся просторные квартиры - по одной на каждом этаже.