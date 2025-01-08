Ученые Китая смогли получить революционный сплав ниобия и кремния

Китайские ученые первыми сумели создать сплав ниобия и кремния, отвечающий строгим требованиям промышленного применения. Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, это потенциально может привести к революции в аэрокосмической технике.

Эксперимент, который китайские астронавты проводили на космической станции «Тяньгун», длился 3 года. В итоге исследователи КНР сумели получить нужный результат.

Эксперимент заключался в том, что астронавты били лазером по частицам сплава, которые находились в вакуумной камере, а потом регистрировали едва заметные изменения, происходившие по мере охлаждения частиц. Оборудование и образцы за время эксперимента заменялись трижды.

Эта разработка потенциально может произвести революцию в аэрокосмической технике. К примеру, лопатки турбовентиляторных двигателей, изготовленные из сплава ниобия и кремния, способны выдерживать температуры выше 1700 градусов по Цельсию.

Изготовленные из такого материала детали легче современных никелевых либо титановых сплавов, а их прочность на сжатие при высоких температурах втрое выше.

Такие двигатели также смогут развивать скорость и демонстрировать эксплуатационную эффективность, которые при существующих технологиях невозможны.