В Индии слон напал на участников фестиваля, почти двадцать человек пострадали

18:27 2025-01-08
В Индии слон напал на участников фестиваля, почти двадцать человек пострадали

Одного из посетителей животное схватило хоботом за ногу, затем стало раскачивать в воздухе и отбросило в сторону.

Не менее 17 человек пострадали в результате нападения на людей слона во время фестиваля в Индии, сообщает Лента.ру.

ЧП произошло в штате Керала на юге страны. Один из пяти нарядно украшенных слонов неожиданно резко бросился на толпу.

Животное успело схватить хоботом за ногу мужчину, затем стало раскачивать его в воздухе и отбросило в сторону.

Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии.

По данным источника, понадобилось почти 2 часа, чтобы успокоить слона. Уточняется, что большинство посетителей фестиваля травмированы в результате давки, вызванной паникой.

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